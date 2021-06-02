آثار معركة سيف القدس.. خلاصة استطلاع الرأي

طرح موقع قناة المنار في خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاعاً حول اثر الانتصار الفلسطيني في معركة سيف القدس على الداخل الصهيوني.



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

هل تترك معركة “سيف القدس” تداعيات هامة على الداخل الصهيوني؟

نعم (95%)

كلا (5%)

عدد المشاركين 3240

تعتقد الاغلبية الساحقة من المستطلعين ان معركة سيف القدس تترك وستترك آثارا هامة على الداخل الصهيوني وتأثيرات اساسية جراء ما حصل فيها من احداث هزت الجبهة الداخلية والامن الصهيوني بما سيؤثر على التفكير المجتمعي تجاه الامن الشخصي والاجتماعي، وكذلك تركت كما يظهر هزة سياسية اضافية طالت القيادة الصهيونية التي قادت الحرب على المستوى السياسي والعسكري.