نيزك خطير يقترب من الأرض.. سرعته 13 ألف كم في الساعة

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من نيزك خطير يهدد كوكب الأرض، خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن “ناسا” رصدت النيزك الذي يتخذ مسارا خطيرا داخل النظام الشمسي.

وأشارت الوكالة إلى أن النيزك الذي يزيد حجمه عن حجم ملعب كرة قدم يستعد للمرور بالقرب من الأرض.

وقالت إن النيزك الذي يصنف بأنه خطير يمكن أن يمر عبر مسار قريب من الأرض.

وأوضحت أن قطر النيزك نحو 256 مترا وأنه من المقرر أن يمر بالقرب من الأرض، الأحد، مشيرة إلى أن سرعته المتوقعة يمكن أن تصل إلى نحو 3.6 كم في الثانية، أي نحو 13 ألف كيلومتر في الساعة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم السرعة الهائلة لهذا النيزك، إلا أنه عندما يتم مقارنتها بالسرعات القياسية للنيازك في الفضاء فإن سرعة هذا النيزك لا تعد عالية.

وتابعت: متوسط سرعة الصخور الفضائية أثناء حركتها في أي مكان في الفضاء تتراوح بين 11 إلى 72 كيلومترا في الثانية.

المصدر: سبوتنيك