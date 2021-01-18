وزارة الدفاع التونسية: قوات الجيش تقوم بدوريات مشتركة مع الأمن في جميع جهات البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 01:46

وزارة الدفاع التونسية: قوات الجيش تقوم بدوريات مشتركة مع الأمن في جميع جهات البلاد

منذ 2 ساعة 17 January، 2021
أخبار موقع المنار

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