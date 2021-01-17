تجمع علماء جبل عامل دان وضع العتبة الرضوية المقدسة على لائحة العقوبات

دان تجمع علماء جبل عامل “بشدة الاعتداء الصارخ الذي يتنافى مع شرعة حقوق الانسان واحترام المقدسات، من خلال وضع العتبة الرضوية المقدسة ومؤسساتها على لائحة العقوبات الأميركية”.

وإذ أكد التجمع في بيان أن “هذا الفعل يدل على الوحشية الأميركية والرعونة اللامتناهية”، شدد على أن هذا التعدي “يشكل سابقة خطيرة في العالم، وهو مساس بمشاعر المسلمين ومقدساتهم”.

وفي هذا السياق، دعا التجمع “جميع الشرفاء والمؤمنين وأتباع الديانات السماوية في العالم أجمع، الى عدم السماح للمس بأي مقدس كان، لأن أميركا وإرهابها لن تتوانى يوما عن استخدام نفوذها للمس بمختلف الديانات السماوية ومقدساتها حسبما تقتضي مصالحها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام