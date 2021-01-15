إصابة شاب بجروح والعديد بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 16:00

إصابة شاب بجروح والعديد بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

منذ 60 mins 15 January، 2021
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