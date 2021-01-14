العدو الاسرائيلي يمدد اعتقال أسير فلسطيني

مددت سلطات العدو الاسرائيلي في سجن “عوفر” الصهيوني الخميس اعتقال الأسير الفلسطيني سعيد العرمة (52 عامًا) من قرية دير جرير شمال رام الله بالضفة المحتلة، حتى الخامس عشر من شهر شباط/فبراير المقبل.

وقالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين إنه “تم إصدار لائحة اتهام بحق الأسير العرمة تتضمن رشق الحجارة تجاه جنود الاحتلال والمستوطنين”.

يشار إلى أن العدو الاسرائيلي اعتقل المسن العرمة فجر الجمعة الماضي من منزله، حيث انتشرت صوره وهو يدافع عن أرض عائلته وأراضي قريته التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها.

المصدر: فلسطين اليوم