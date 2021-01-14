العدو الاسرائيلي ينوي هدم منزل أسير فلسطيني بجنين المحتلة

أخطرت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس عائلة أسير فلسطيني بهدم منزله في جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “سلطات العدو اخطرت عائلة الأسير محمد قبها بهدم المنزل في قرية طورة خلال الأسبوع المقبل”، وتابعت “تم إبلاغ العائلة بقرار المحكمة العسكرية بهدم المنزل المكون من طابقين ومساحته 180م، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم”.

ولفتت المصادر الى ان “الاسير يقضي حكما بالسجن لست سنوات ونصف، بينما لا زال شقيقه سليمان وأبناء خالاته أسامة وصلاح بدران قبها ومحمد وفاتح قبها معتقلين ويخضعون للتحقيق”.

وزعمت سلطات العدو في وقت سابق أن الأسير محمد قبها هو منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنة صهيونية، وأشارت أنه “نفذها انتقاما للأسير الشهيد كمال أبو وعر”.

المصدر: فلسطين اليوم