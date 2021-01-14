ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي يتابع عن كثب التواجد العسكري الروسي في ليبيا وشمال أفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 18:40

ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي يتابع عن كثب التواجد العسكري الروسي في ليبيا وشمال أفريقيا

منذ 25 mins 14 January، 2021
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