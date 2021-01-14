العدو الاسرائيلي يواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

تواصل قوات العدو الاسرائيلي سياسة هدم المنازل الفلسطينية بالاراضي المحتلة.

وبالسياق، أجبرت قوات العدو الخميس فلسطينيا من القدس المحتلة، بهدم منزله تحت حجج واهية.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اجبرت المقدسي فواز أبو حماد على هدم منزله القائم منذ 10 أعوام في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص”.

ولفتت المصادر الى ان “أبو حماد شرع بهدم منزله الذي يعيش فيه 7 أفراد وإزالة الركام بقرار من بلدية الاحتلال في القس، تجنبا لدفع تكاليف الهدم في حال هدمته جرافات الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم