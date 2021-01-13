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January 13 2021 - 22:06

مجلس الشيوخ الأمريكي :لن نعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع

منذ 22 mins 13 January، 2021
مجلس الشيوخ الأميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال مسؤول أمريكي إن”مجلس الشيوخ لن يعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على عزل الرئيس دونالد ترامب”.
وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل إن المجلس لن”يستخدم حالة الطوارئ للدعوة إلى عقد جلسة فورية هذا الأسبوع”.
ومن المتوقع أن”يصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على عزل ترامب في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، وقال قادة الديمقراطيين في مجلس النواب إنهم قد يرسلونه إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت هذا الأسبوع”.

المصدر: رويترز

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