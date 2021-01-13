مجلس الشيوخ الأمريكي :لن نعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع

قال مسؤول أمريكي إن”مجلس الشيوخ لن يعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على عزل الرئيس دونالد ترامب”.

وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل إن المجلس لن”يستخدم حالة الطوارئ للدعوة إلى عقد جلسة فورية هذا الأسبوع”.

ومن المتوقع أن”يصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على عزل ترامب في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، وقال قادة الديمقراطيين في مجلس النواب إنهم قد يرسلونه إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت هذا الأسبوع”.

المصدر: رويترز