الجزائر ستستلم شحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا

أعلن وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستلم شحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية شهر يناير الحالي.

وأضاف خلال عرض بيان اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن اللقاح الصيني سيضاف إلى نظيره الروسي “سبوتنيك V”.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت سابقا أنه اختارت اللقاح الروسي من أجل الشروع في عملية التلقيح المقررة نهاية الشهر الجاري.

وأعلن منتجو لقاح “سبوتنيك V” أن فعاليته في حماية المواطنين المسنين من الوباء تتجاوز 90% حسب نتائج الاختبارات السريرية، فيما أعلن باحثون برازيليون أن المراحل المتقدمة من تجارب لقاح “كورونافاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا، والذي قامت شركة “سينوفاك” بتطويره، أظهرت فاعليته عند 50.4%.

و”سبوتنيك V” وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم وطوره مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية.

المصدر: مواقع