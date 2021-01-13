لبنان يستعد للاقفال العام، وزحمة متواصلة امام محلات المواد الغذائية والافران

يستعد لبنان للاقفال العام المشدد بدءا من الغد الخميس وسط حال الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ولا زالت الصورة نفسها مستمرة في مختلف المناطق، زحمة كبيرة في التعاونيات والافران في محاولة للتموين للايام المقبلة قبل الاقفال.

وافاد مراسل المنار في الضاحية ان العشرات يصطفون منذ الصباح امام الافران للحصول على الخبز وان السوبرماركات تشهد زحمة مواطنين وانعكس ذلك زحمة سير على الطرقات، وتحاول المؤسسات مراعاة الشروط الصحية لكن يبدو ذلك صعبا في ظل الزحمة.

ورغم ان الافران ستستمر في فتح ابوابها وتوزيع الخبز الى الناس والتعاونيات لا يزال المواطنون يتهافتون الى الافران.

وحسب نقابة السوبرماركت فإن تلبية حاجيات المواطنين عبر خدمة الديليفيري ممكنة من 10 الى 15% داعية الجهات المعنية لتزويدها بشروط عمل خدمة التوصيل خلال الاقفال.

المصدر: موقع المنار