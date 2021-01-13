الجعفري يدعو إلى مساءلة “الدول الداعمة للإرهاب” على أراضي سوريا

دعا نائب وزير الخارجية السورية والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إلى ضرورة مساءلة “الدول الداعمة للإرهاب” على أراضي بلاده، وإلزامها بـ”وقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وفي بيان قدمه لرئاسة مجلس الأمن خلال جلسة اليوم حول “تهديد الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين”، أكد الجعفري “ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سوريا وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مشددا على أن “عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بهذا الشأن يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم”.

وأشار الجعفري إلى أن “اعتماد المجلس القرار رقم 1373 بالإجماع في الـ 28 من أيلول 2001 مثل علامة فارقة في صكوك مكافحة الإرهاب والجهود الجماعية الدولية الرامية لمكافحته عبر جملة من الإجراءات”.

ولفت إلى أنه “بعد عشرين عاما على اعتماد القرار المذكور ومع التطورات الكبيرة التي شهدتها البشرية خلال هذه الفترة وعلى مختلف الأصعدة فلا بد من الاعتراف بأن الإرهاب أيضا قد اتخذ أشكالا عديدة وحديثة واختلف بوسائله وطرق انتشاره عما عهدناه سابقا وخاصة مع تسخير التطور التكنولوجي في عملية نشر خطاب الحقد والكراهية والتأثير في عقول الشباب وجذبه نحو الكراهية والتطرف والتمييز وإلغاء الآخر وتكفيره”.

المصدر: سانا