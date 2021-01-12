مصادر صهيونية: إصابة جندي بجراح طفيفة في عملية طعن على معبر قلنديا شمالي القدس وإصابة المهاجم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 20:04

مصادر صهيونية: إصابة جندي بجراح طفيفة في عملية طعن على معبر قلنديا شمالي القدس وإصابة المهاجم

منذ 57 mins 12 January، 2021
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