عبد السلام: سنتعامل مع الأمريكيين بالمثل إذا لم يحصل مراجعة جادة لموقفهم

قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام إن “الموقف الأمريكي بتصنيف الولايات المتحدة الاميركية لأنصار الله منظمة إرهابية هو موقف ليس بجديد”، واضاف “إذا لم يحصل مراجعة جادة فسيفرض علينا هذا الموقف أن نتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة”.

وأضاف عبد السلام “الموقف الأمريكي لا جديد فيه على المستوى العملي إذ قد مارسوا بحق الشعب اليمني أبشع أنواع الجرائم والعقوبات الاقتصادية والإنسانية والتدخل العسكري والدعم الشامل للعدوان علينا”، وشدد على أن “الإدارة الأمريكية فشلت في كل ملفاتها في المنطقة، ما أدى إلى تأجيج حالة السخط ضدها وضد حلفائها في المنطقة”.

وتابع عبد السلام “نعتقد أن إدارة ترامب تعيش حالة من الإرباك الواضح وقراراتها الآن بيع مواقف لصالح جهات متعددة في وقت بدل ضائع”، وأشار إلى أن “إدارة ترامب فشلت في هذه المرحلة في كل الملفات في المنطقة وعززت من إيجاد حالة سخط كبير ضدها وضد حلفائها الأساسيين السعودية وإسرائيل”.

المصدر: موقع انصار الله