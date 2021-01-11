انتهاء تسليم الافران هبة الطحين العراقية.. وتحديد سعر ربطة الخبز

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان الاثنين “الإنتهاء من تسليم الأفران هبة الطحين من الجمهورية العراقية، والتي استخدمت في انتاج ربطة الخبز العربي من تاريخ 23 تشرين الثاني 2020 ولغاية 10 كانون الثاني 2021، مما سمح بالحفاظ على سعر ربطة الخبز خلال هذه الفترة في ظل الإرتفاع بسعر القمح في بورصته العالمية”.

وبناء عليه، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قرارا حدد بموجبه سعر طن دقيق القمح المعد لإنتاج الخبز اللبناني فئة 85 في أرض المطحنة أرض المطحنة، بمبلغ 864.000 ل.ل. (ثمانمائة وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

سعر طن دقيق القمح فئة “Zero” بمبلغ 1.100.000 ل.ل (مليون ومئة ألف ليرة لبنانية) في أرض المطحنة كحد أقصى.

وسعر طن دقيق القمح “Extra” بمبلغ 1.150.000 ل.ل (مليون ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) في أرض المطحنة كحد أقصى.

وبناء على ارتفاع سعر طن الطحين، وبعد الإنتهاء من استخدام الهبة العراقية من الطحين في انتاج الخبز العربي، وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار، أصدر نعمه قرارا حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 900 غرام كحد أدنى، بسعر 2250 ليرة لبنانية كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد أدنى، بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد أقصى.

وأكد نعمه أن “هذا القرار جاء بناء على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز وأنه سيصدر قرارا بخفض سعر ربطة الخبز في حال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالميا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام