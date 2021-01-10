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January 10 2021 - 18:22

التزام كامل بقرار التعبئة العامة والاقفال الشامل في صور

منذ 1 ساعة 10 January، 2021
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لبنان

نظمت القوى الامنية في صور ومنطقتها عددا من محاضر الضبط في حق مخالفي قرار التعبئة العامة.

وكانت شرطة بلدية صور قد أقفلت مداخل المدينة بالحواجز الحديدية، ومنعت الدخول اليها إلا للذين لديهن أعذار. وحذرت من ارتياد الشواطئ والكورنيش البحري تحت طائلة المسؤولية وتسطير محاضر ضباط بحق المخالفين.

وشهدت مدينة صور التزاما كاملا بقرار التعبئة العامة وبمنع التجوال باستثناء المسموح لهم، لا سيما الصيدليات والأطباء والصليب الأحمر والأفران ومحطات الوقود، فيما بلغت نسبة الالتزام 95 بالمئة بعد دعوات البلدية وتحذيرات القوى الامنية. الى ذلك سيرت القوى الامنية والجيش دوريات جابت الشوارع للتأكد من الالتزام وبمنع التجوال.

وعصرا أقفلت القوى الامنية الكورنيش البحري أمام المشاة، ودعتهم الى الالتزام بقرار منع التجوال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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