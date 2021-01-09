المتحدث باسم الجيش الصهيوني: محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار باتجاه جنود خلف حاجز عسكري قرب قرية يعبد في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 18:32

المتحدث باسم الجيش الصهيوني: محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار باتجاه جنود خلف حاجز عسكري قرب قرية يعبد في جنين

منذ 2 ساعة 9 January، 2021
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