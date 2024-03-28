أصيب 3 مستوطنين صهاينة على الأقل جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الخميس، في شارع 90 بالأغوار بالقرب من بلدة العوجا شمال اريحا.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلق مقامون النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا، حيث أصيب 3 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى أريحا ومداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

حسب اعلام العدو فقد قام مسلح فلسطيني بإطلاق النار صوب حافلة ومركبات للمستوطنين قرب العوجا، حيث أوقع إصابات، وتمكن من الانسحاب من المكان.

من محيط العملية



اقتحامات ومواجهات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية مع مداهمة منازل وشن حملة اعتقالات واسعة.

ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا وسط إطلاق ونار وحملة اعتقالات.

وفي جنين، تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المخيم، واكتشف أمرها ودارت اشتباكات مسلحة، حيث دفعت قوات الاحتلال عقيها بتعزيزات عسكرية.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قوامها عشرات الآليات ترافقها جرافة، المدينة والمخيم من عدة محاور، وأن قوات راجلة انتشرت في المخيم ومحيطة، كما نصبت قوات الاحتلال القناصة على أسطح البنايات.

واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة المطار شاباً بعد اقتحام القوات الخاصة مخيم جنين.

أما شمال الضفة الغربية المحتلة وتحديدا نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من جهة حاجز صرة غربا، وداهمت إحدى العمارات في شارع تونس بحي رفيديا.

ونشرت قوات الاحتلال فرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط، كما نشرت القناصة على أسطح عدة بنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب على إثرها شاب (23 عاما) برصاص الاحتلال بفخذه.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال المقتحمة لحي رفيديا بنابلس بعبوات محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وتصدى الشباب الثائر للاقتحام، واستهدفوا قوات الاحتلال بزجاجات حارقة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحام منزله بحي القرعان في مدينة قلقيلية وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي قلقيلية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة عزون شرق المدينة من المدخل الغربي، وتمركزت آليات الاحتلال في البلدة وتجولت في عدة مناطق فيها.

كما اقتحمت عدة آليات الاحتلال قرية الزاوية غرب قلقيلية، واقتحمت عددا من المنازل ومنجرة .

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدة آليات وجابت عدة أحياء، واعتقلت مواطنين عقب مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة غرب سلفيت، وداهمت عدة منازل في منطقة “الحاووز” واعتقلت شقيقين عقب مداهمة منزليهما وتكسير محتوياته، كما قامت بإلقاء القنابل الصوتية صوب المواطنين.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال على مدخل مخيم الأمعري، واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من قرية دير السودان شمال غرب رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واعتقلت شاباً من منزله.

وأصيب أربعة شبان برصاص الاحتلال وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن “طواقمنا تتعامل مع إصابة رصاص حي في الظهر لرجل عمره (٥٣ عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس”.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة كفر عقب، وجابت عدة شوارع، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام في شارع المطار بالبلدة.

المصدر: مواقع فلسطينية