أطلق مقاومون فلسطينيون النار، صباح اليوم الجمعة، تجاه حافلة للمستوطنين قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر من سكان محليين بسماع أصوات إطلاق كثيف للنيران استهدفت صباح اليوم الجمعة حافلة للمستوطنين. من جانبها، نقلت الإذاعة الصهيونية عن جيش الاحتلال أن مسلحا أو أكثر أطلقوا النار تجاه حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنتي “دوليف” و”طلمون”. وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أراضي بلدتي دير ابزيغ وكفر نعمة، ومنعت اقتراب الصحفيين، وشاركت طائرة مروحية عسكرية بعملية الملاحقة.

وافادت مصادر محلية لاحقا عن تجدد إطلاق النار بمحيط مستوطنة “دوليف” ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله بعد عملية إطلاق النار.

واعلن اعلام العدو عن 4 اصابات احداها خطرة في عملية اطلاق نار قرب رام الله وان الاشتباكات مستمرة.

رسالة مراسل المنار:



شاهد | رغم حصاره ل٣ ساعات.. مقاوم يطلق النار مجدداً تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة “دوليف”



مشاهد من التحليق المكثف لطيران الاحتلال في أجواء مكان إطلاق النار

إلقاء قنبلة يدوية على حافلة للمستوطنين

ليل امس أصيب 3 مستوطنين بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأنّ 3 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على الحافلة . وأشارت الإذاعة إلى أنّ الجيش يلاحق المنفذ الذي لم تعلن عن هويته كما لم تقدم معلومات عن مدى خطورة الإصابات التي تحدثت عنها. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الصهيوني، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين.

و أصيب مواطن وأصيب اثنان بجروح واعتقل آخران، مساء الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وقالت مصادر طبية إن الشاب إبراهيم قطاش استشهد متأثرًا بإصابته بعيار ناري في رأسه أطلقته تجاهه قوات الاحتلال وجرى نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.

كما أصيب شاب آخر بالرصاص في الأطراف العلوية ووضعه مستقر، وطفلة بشظية رصاصة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، أن قوات خاصة صهيونية تسللت إلى المخيم عند موعد الإفطار وحاصرت منزلا لعائلة العيوطي، واعتقلت الشقيقين عمار وحمدي العيوطي.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتلت سطح المنزل المحاصر، وباشرت بإطلاق النار صوب المواطنين ما أدى لإصابة ثلاثة، بينهم طفلة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف لمركبة فلسطينية قرب مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى “ابن سينا” الطبي، إن الشاب محمد مأمون الحواشين، ارتقى شهيدًا متأثرًا بجراح كان قد أصيب بها أمس الأربعاء.

ومنذ مساء أمس ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 11 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

المصدر: المنار + وكالات فلسطينية