مدعي عام واشنطن: من غير المستبعد أن يواجه ترامب اتهامات جنائية على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول

قال القائم بأعمال المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن مايك شيروين إنه من غير المستبعد أن يواجه الرئيس دونالد ترامب اتهامات جنائية على خلفية اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول.

وشدد شيروين، في أثناء مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن وزارة العدل ستدرس توجيه اتهامات جنائية إلى كل من كان له دور في أعمال العنف والشغب التي شهدها أمس مقر الكونغرس.

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات القضائية ستنظر في دور ترامب في تأجيج العنف، قال شيروين: “لا أريد أن أبدو مثل الأسطوانة المشروخة.. ننظر في جميع اللاعبين”.

وجدد شيروين عزم السلطات القضائية على ملاحقة كل متورط في أعمال الشغب الأخيرة في حال توفر أدلة تثبت ذنبه.

المصدر: وكالات