إدارة كوارث اتحاد بلديات قضاء صور: تسجيل 138 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2021 - 00:44
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الخارجية الايرانية: هناك فرصة أخيرة للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن اتخاذ خطوات عملية
الخارجية الايرانية: الأسابيع المقبلة مهمة وحاسمة بين أن يختار الطرف الآخر تنفيذ تعهداته أو التخلي عن الدبلوماسية
الخارجية الايرانية: طالما أن القوات الامريكية موجودة في العراق فإن الأمن والاستقرار سيبقيان غائبين
شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شاب "19 عاما" بزعم العثور على سلاح بحوزته في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الحكومة الفرنسية تمدد ساعات حظر التجوّل الليلي في 15 منطقة إدارية لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا
الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد
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طقس لبنان غدا الأحد غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قادة الإتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على اتفاق بريكست الذي يقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إدارة كوارث اتحاد بلديات قضاء صور: تسجيل 138 إصابة جديدة
منذ 1 ساعة
2 January، 2021
قضاء صور
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