حركة أمل: للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 19:44

حركة أمل: للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان

منذ 2 ساعة 2 January، 2021
حركة أمل
لبنان

طالب عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان بالاسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على إنقاذ لبنان ومنع إنهياره وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها في تأمين الرعاية والحماية للناس في كل ما يصنع حياتهم في الصحة والاقتصاد ولقمة العيش.

وأكد حمدان على “تمسك الحركة بثوابتها في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان وفي حماية السلم الأهلي والعيش الواحد”، مشيرا الى “مزايا الشهداء ودورهم الجهادي في إرساء ثقافة ونهج المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وفي الدفاع عن وحدة لبنان وتحرير أرضه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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