حركة أمل: للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان

طالب عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان بالاسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على إنقاذ لبنان ومنع إنهياره وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها في تأمين الرعاية والحماية للناس في كل ما يصنع حياتهم في الصحة والاقتصاد ولقمة العيش.

وأكد حمدان على “تمسك الحركة بثوابتها في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان وفي حماية السلم الأهلي والعيش الواحد”، مشيرا الى “مزايا الشهداء ودورهم الجهادي في إرساء ثقافة ونهج المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وفي الدفاع عن وحدة لبنان وتحرير أرضه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام