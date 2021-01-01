حصاد العام ٢٠٢٠: حقوق لبنان النفطية.. وتهديدات مقابل المعادلات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2021 - 03:40
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السيد حسن نصر الله يتحدث في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الأحد 6:00 مساء
الصحة اللبنانية: تسجيل 3507 اصابات و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الرئيس عون: نعمل كي تحمل السنة الجديدة معالجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يجتازها لبنان
الرئيس عون دعا اللبنانيين إلى مواجهة التحديات التي يستقبل بها لبنان السنة الجديدة بإرادة وعزم وتصميم
الرئيس عون: تحدي مواجهة كورونا يتطلب منا جميعا وعيا للتعاطي معه بواقعية وإلتزام بكل الإجراءات التي تحد من انتشاره
الرئيس عون: معالجة الأوضاع في لبنان تستوجب وجود حكومة فاعلة يؤمل أن لا يتأخر تشكيلها أكثر مما حصل حتى الآن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين التعبير بصورة حضارية وعدم إطلاق النار في رأس السنة الميلادية
عضو لجنة متابعة تدابير كورونا وليد خوري: قرار الإقفال قد يُتخذ اضطراريا في حال فقدت المستشفيات قدرتها الاستيعابية
الخوري: المستشفيات الآن في حالة حرجة لأن إعداد المصابين تتزايد كما أن غرف العناية الفائقة ليست في حال أفضل
الخوري ناشد المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية لأنها لا تستلزم أي جهد سوى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي
مدير مستشفى الحريري فراس أبيض: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بشكل حاد يثير السخط من البعض تجاه سلوكهم المتهور
نقابة الممرضات والممرضين: المُستشفيات شارفت على الوصول إلى قدرتها الاستيعابية
نقابة الممرضات والممرضين:على المواطنين التحلّي بأقصى درجات الحيطة والتضحية ببعض العادات لأن الصحة لا يمكن تعويضها
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: ايران وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل سليماني
الوزيرة منال عبد الصمد: الإقفال بسبب كورونا يرتبط بقرار لجنة التدابير الوقائية التي تنتظر بدورها نتائج سهرات الاعياد
الرئيس روحاني: طريق ومدرسة الشهيد سليماني يتواصلان بعد اغتياله والعدو سيتضرر من عملية الاغتيال المتوحشة
الولايات المتحدة تقترب من عتبة ال4 ألاف وفاة جراء كورونا في غضون 24 ساعة وهو عدد قياسي جديد
صحيفة إندبندنت البريطانية: الأطباء والممرضون على وشك الانهيار بسبب ارتفاع أعداد الإصابات ب كورونا
دبلوماسيون روس: الانضباط الصارم والمساعدة من جميع أنحاء الصين كانت من أهم العوامل التي ساعدت ووهان على مواجهة كورونا
الصين تؤكد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي رصدت في بريطانيا
بكين ترخص "بشروط" لأول لقاح محلي لفيروس كورونا
طوكيو تسجل أكثر من ألف إصابة بالفيروس خلال يوم وتحذر من إعلان حالة طوارئ
حظر تجول ليلي في نيودلهي ومدن أخرى في الهند بمناسبة رأس السنة الميلادية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة في ألمانيا: للمرة الأولى تسجيل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يحذر من أن تطعيم أغلب الأمريكيين بلقاح كوفيد-19 قد يستغرق سنوات
السلطات الصحية بولاية كولورادو: اكتشاف إصابة أول حالة في الولايات المتحدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا
الولايات المتحدة: وفاة الجمهوري لوك ليتلو المنتخب عن ولاية لويزيانا بفيروس كورونا ليكون أول عضو في الكونغرس يموت بالوباء
قادة الإتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على اتفاق بريكست الذي يقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حصاد العام ٢٠٢٠: حقوق لبنان النفطية.. وتهديدات مقابل المعادلات
منذ 5 ساعة
31 December، 2020
تقارير مصورة
-
لبنان
حقوق لبنان النفطية.. وتهديدات مقابل المعادلات.
المصدر:
قناة المنار
حصاد العام 2020
لثروة النفطية في لبنان
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