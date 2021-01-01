حصاد العام ٢٠٢٠: ايران تواصل الصمود والتطوير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2021 - 03:40

حصاد العام ٢٠٢٠: ايران تواصل الصمود والتطوير

منذ 5 ساعة 31 December، 2020
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

ايران فقدت قائدين كبيرين .. وواصلت المواجهة والتطوير ودعم محور المقاومة.

المصدر: قناة المنار

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