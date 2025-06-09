أهالي قرية أوصرين بالضفة المحتلة تصدوا لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية صهيونية

اندلعت مواجهات بين مستوطنين صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي من جهة، وأهالي قرية أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وذلك خلال تصدي الأهالي لمستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي القرية، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وقال رئيس “مجلس قروي أوصرين” مبارك عبد الهادي إن “أهالي القرية فوجئوا بقيام مستوطنين بنصب خيمة كبؤرة استيطانية من جهة جبل صبيح، الذي تُقام عليه بؤرة استيطانية أخرى، ما دفعهم إلى التصدي للمستوطنين، واندلعت إثر ذلك مواجهات في المنطقة”.

بدورها، حذرت مصادر محلية من أن “تكون هذه الخيمة بداية لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة. وأضافت المصادر أن المستوطنين اعتدوا على محل تجاري ومركبة في القرية وقاموا بتحطيم زجاجهما وخلفوا أضرارا بها”.

من جانب آخر، رعى مستوطنون صهاينة في الأغوار الشمالية ماشيتهم بين خيام الفلسطينيين في خربة الفارسية.

وأكد المشرف العام لـ”منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة” حسن مليحات أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباحاً ثلاثة تراكتورات زراعية تعود لمزارعين فلسطينيين في منطقة قاعون التابعة لقرية بردلة بالأغوار الشمالية، أثناء قيامهم بحصاد محصول القمح، ما تسبب بخسائر فادحة وعرقلة لسير العمل الزراعي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام