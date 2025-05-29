حماس: تسلَّمنا من الوسطاء مقترح “ويتكوف” الجديد وندرسه

قالت حركة “حماس”، يوم الخميس، إنها تسلَّمت من الوسطاء مقترح “ويتكوف” الجديد، وهي تقوم حاليًا بدراسته.

وجاء في بيان صادر عن الحركة: “تسلَّمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وهي تدرسه بمسؤولية، بما يحقق مصالح شعبنا، ويُسهم في إغاثته، ويؤدي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع”.

وكانت “حماس” قد أعلنت أول من أمس عن التوصل مع “ويتكوف” إلى إطار عام لاتفاق يهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر نحو شهرين، بعد 471 يومًا من الإبادة الجماعية.

المصدر: مواقع