موسى: على الحكومة التعامل بجدية واحترافية أكبر بما خصّ آلية التعيينات

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب ميشال موسى في حديث له الجمعة إن “الاتصالات قائمة بين الرئيسين نبيه بري وكلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، نافيا “أي انقطاع في التواصل إنما هناك وجهات نظر مختلفة في مقاربة بعض الملفات”.

وأشار موسى الى ان “الزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس من المفترض ان تتابع النقاش في الملفات الأساسية مثل تطبيق القرار 1701 والاصلاحات ومسألة التجديد لليونيفيل، لكنه أوضح ان السلطات الرسمية لم تتبلغ لا بموعد محدد للزيارة ولا بأي جدول أعمال لها”.

وعن التعيينات التي شهدها مجلس الوزراء، تمنى موسى على “الحكومة ان تتعامل بجدية واحترافية أكبر في ما خصّ الآلية الموضوعة للتعيينات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام