مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية يستقبل ممثلي حركتي حماس والجهاد

استقبل علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للإمام السيد علي الخامنئي في طهران، ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتباحثوا حول آخر التطورات في المنطقة، وبشكل خاص الوضع في فلسطين وغزة.

وأكد ولايتي تضامن جبهة المقاومة في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، مشيدًا بالانتصارات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية في غزة، ووصفها بأنها “عمل نادر في تاريخ الإسلام”.

وشدد على أن الكيان الصهيوني محكوم عليه بالزوال، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية بصموده ومقاومته، مضيفا أن “الهزيمة الأخيرة للكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصى لا يمكن تعويضها، ولن يصل هذا الكيان إلى أهدافه الخبيثة أبداً”.

من جهته، عبّر ممثل حماس في إيران خالد القدومي عن شكره للدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه إيران وشعبها الكريم.

وقال إن الشعب الفلسطيني، رغم أكثر من 19 شهراً من الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني، لا يزال صامداً، وأن خطط التهجير القسري التي تضعها أمريكا والكيان الصهيوني محكوم عليها بالفشل.

من جانبه، أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي ناصر أبو شريف على وحدة العالم الإسلامي في دعم قضية فلسطين، وقال إن “فلسطين لأهلها، ولا يمكن لأي قوة أن تَجعلهم يغادرون أرضهم الأم”.

المصدر: موقع حركة حماس