السيد عبدالملك الحوثي: العدوان على مطار صنعاء محاولة يائسة للضغط على موقفنا الثابت في نصرة فلسطين

أكد قائد “أنصار الله”، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار صنعاء الدولي يأتي ضمن سياق استهداف الأمة الإسلامية، ويهدف إلى الضغط على موقف الشعب اليمني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، مشددًا على أن تلك الاعتداءات لن تُضعف هذا الموقف الذي ينبع من منطلق ديني وأخلاقي وإنساني.

وأوضح السيد الحوثي، في كلمة متلفزة، أن “العدو الإسرائيلي أراد أن يتفرّد بالشعب الفلسطيني دون أن يواجه رد فعل من أي بلد مسلم”، مضيفًا أن “العدو بقي في موقف ضعيف عقب توقف العدوان الأميركي نتيجة فشله، ويحاول الآن استعادة حالة الردع من خلال اعتداءاته المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن”.

وحذّر السيد الحوثي من أن “أحد أهداف العدوان على مطار صنعاء قد يكون إعاقة عملية نقل الحجاج”، مؤكدًا في المقابل أن “أعمال الترميم المتكررة للمطار ستستمر بالمقدار الضروري الذي يضمن استمرارية عمله رغم الاستهداف”.

وشدد على أن “حجم العدوان الإسرائيلي وتكراره لن يؤثر إطلاقًا على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني العزيز، لأن هذا الموقف نابع من التزام ديني راسخ”.

وأضاف قائد “أنصار الله”: “نسعى إلى موقف أقوى إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته التي لم يسبق لها مثيل، سواء على صعيد الحصار والتجويع، أو في ظل الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة”.

وأكد السيد الحوثي أن “استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يدفعنا من منطلق المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى تصعيد عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي”، موضحًا أن “التصعيد في غزة يدفعنا إلى المضي قدمًا في التصعيد في عمليات القوات المسلحة وفي سائر الأنشطة المرتبطة بمواجهة العدو”.

وفي سياق كلمته، توجّه السيد عبدالملك الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى أبناء الأمة الإسلامية كافة، وإلى الشعب اليمني المسلم العزيز، بمناسبة حلول شهر ذي الحجة المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يكون شهر خير ونصر وعزّة للأمة جمعاء.

المصدر: موقع المنار