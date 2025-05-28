الوزير ناصر الدين بعد وقف تغطية النازحين السوريين: أين مسؤولية المفوضية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2025 - 13:46

الوزير ناصر الدين بعد وقف تغطية النازحين السوريين: أين مسؤولية المفوضية؟

منذ 18 mins 28 May، 2025
ركان ناصر الدين
لبنان

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وفدًا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن الذي أبلغه عن قرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك ابتداء من نوفمبر المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.

وقد رد الوزير ناصر الدين مؤكدًا ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليًا واقتصاديًا وأمنيًا. وقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى.

وشدد وزير الصحة العامة على إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية. ولفت إلى أن هذا الأمر من أولى واجبات المفوضية وإلا فما الجدوى من عملها في لبنان.

وأكد ألا حل إلا بتأمين التمويل الدولي لصحة النازحين إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعيًا في هذا المجال إلى المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه، فيحصلوا في وطنهم على ما يحتاجون إليه من خدمات ورعاية صحية.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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