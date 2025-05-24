بلاغات عن أعطال عدة تضرب منصة “X” حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 24 2025 - 17:40

بلاغات عن أعطال عدة تضرب منصة “X” حول العالم

منذ 1 ساعة 24 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة