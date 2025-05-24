قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2025 - 00:40

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منذ 9 mins 24 May، 2025
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