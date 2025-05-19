النمر: فوز لوائح “التنمية والوفاء” بكامل اعضائها في مدينة بعلبك والبقاع ..والحج حسن: لضرورة تبريد الأجواء

أعلن مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر فوز لوائح التنمية والوفاء المدعومة من الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في مدينة بعلبك بكامل أعضائها وبفارق حوالي 6000 صوت عن اللائحة المنافسة،و أشار أيضاً إلى فوز 28 بلدية من أصل 80 في البقاع.

وأكد النمر من مركز الامام الخميني (قده) الثقافي في بعلبك أن” البقاع أثبت أنه مقاومة يمكن الرهان عليها في كل الإستحقاقات”، مشددا على ان” اليوم يوم آخر في بعلبك ويدنا للتعاون والتكامل ممدودة ونحن على استعداد للعمل مع كل من يريد الخدمة والإنماء للمنطقة.

واهدى النمر الفوز الكبير إلى الأمناء العامين الشهداء السيد عباس الموسوي والسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وإلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وإلى الرئيس نبيه بري وأهل البقاع وجمهور المقاومة.

من جهته رئيس تكتل بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن أكد أن الهدف للائحة المنافسة في بعلبك لم يكن إنمائياً بل إحداث تغيير سياسي لكن الجواب كان في صناديق الإقتراع من أبناء بعلبك والبقاع.

ولفت الحاج حسن إلى أن المؤشر الأول لهذه الإنتخابات هو ثبات البيئة لا بل التطور في أدائها، مشدداً على أن المقاومة هي البيئة والبيئة هي المقاومة منوهاً بثبات التحالف المتين بين حزب الله وحركة أمل وقال: كشفنا عن بعض المعلومات في مدينة بعلبك وعلى السلطات أن تتابعها ومنها المال الذي دُفع.

مشددا على ضرورة تبريد الأجواء مهما كان التنافس أو سوء الفهم أو الخلافي.

وتوجه الى بيئة المقاومة قائلا:” أشرف الناس وأعظم الناس وأنبل الناس كنتم وأنتم وستبقون درع المقاومة الحامي ورايتها المرفوعة”.

المصدر: موقع المنار