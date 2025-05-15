بيان هام للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2025 - 23:50

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل

منذ 60 mins 15 May، 2025
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