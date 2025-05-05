إطلاق التخطيط لمشروع إعادة بناء مارون الراس بالتعاون مع مشروع “الوجه الحسن”

بالتعاون مع مشروعِ الوجهِ الحسنِ تؤسسُ بلدية مارون الراس نواةً خِدماتيةً عبرَ إنشاءِ عددٍ من الغرفِ الجاهزةِ بالتزامنِ مع اطلاقِ عمليةِ التخطيطِ لمشروعِ اعادةِ بناءِ البلدة.
المصدر: قناة المنار
بالتعاون مع مشروعِ الوجهِ الحسنِ تؤسسُ بلدية مارون الراس نواةً خِدماتيةً عبرَ إنشاءِ عددٍ من الغرفِ الجاهزةِ بالتزامنِ مع اطلاقِ عمليةِ التخطيطِ لمشروعِ اعادةِ بناءِ البلدة.
المصدر: قناة المنار
تواصل جمعية “وتعاونوا” تنفيذ مشروع “الوجه الحسن” لتجهيز ساحات القرى الحدودية في الجنوب بعدد من البيوت الجاهزة، لتكون ملتقى للأهالي وباحة للخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون العائدون إلى بلداتهم. في السياق، وصلت قافلة الجمعية اليوم إلى بلدة طيرحرفا الجنوبية، بحيث جُهّزت الساحة الواقعة بين المسجد والحسينية بأربعة بيوت جاهزة كبيرة ...