مجالس بلديات الضاحية تهدي فوزها الى سيد شهداء الامة

أهدت مجالسُ بلدياتِ الضاحيةِ الجنوبيةِ فوزَها الى سيدِ شهداءِ الأمة.

جدد أعضاء لوائح “التنمية والوفاء” العهد لسيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله بعد فوزهم الكامل في انتخابات الضاحية، وتوجّوا الى مرقده مجددين العهد والوفاء لنهج التضحية وخدمة الناس الذي أسّسه السيد الشهيد.

ووضع الفائزون أكاليل الورد على ضريح السيد نصر الله، في حضور لافت حمل دلالات رمزية عميقة، حيث أكدوا أن السيد الحاضر الأكبر في وجدانهم، لا يزال نبراسًا ومرشدًا في ميدان خدمة الناس كل الناس، دون تمييز أو استثناء.

وقد شمل الفوز الكامل لوائح “التنمية والوفاء” بلديات الغبيري، حارة حريك، وبرج البراجنة، ما يضع المجالس المنتخبة أمام تحديات كبيرة تتطلب العمل الدؤوب والتفاني في خدمة أبناء هذه المناطق.

من المرقد الشريف، جدد الفائزون وعدهم والتزامهم بالسير على طريق الشهداء، مؤكدين أن العهد باقٍ لأهل الضاحية الأوفياء ولسماحة السيد حسن نصرالله، سيد خدمة الناس وحامل همومهم، بمواصلة مسيرة التنمية والوفاء.

المصدر: قناة المنار