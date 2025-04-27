وسائل اعلام يمنية: العدوان الأمريكي يعاود استهداف مديرية مدغل بمأرب بسلسلة غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 01:20

وسائل اعلام يمنية: العدوان الأمريكي يعاود استهداف مديرية مدغل بمأرب بسلسلة غارات

منذ 33 mins 27 April، 2025
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