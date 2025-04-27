ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 01:20

ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس

منذ 2 ساعة 26 April، 2025
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