صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من جنوب فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 03:46

صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من جنوب فلسطين المحتلة

منذ 52 mins 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة