شهيد و20 إصابة منهم 15 طفلاً جراء قصف منزل لعائلة أبو شمالة بمخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 02:00

شهيد و20 إصابة منهم 15 طفلاً جراء قصف منزل لعائلة أبو شمالة بمخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 19 April، 2025
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