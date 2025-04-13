سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) موقع قيادة وسيطرة لجيش العدو الصهيوني في منطقة “عوض الله” بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 14:42

سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) موقع قيادة وسيطرة لجيش العدو الصهيوني في منطقة “عوض الله” بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح

منذ 16 mins 13 April، 2025
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