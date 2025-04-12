دروب سايت عن وثائق: شركة ميتا حذفت أكثر من 90 ألف منشور استجابة لطلبات إزالة محتوى قدمتها الحكومة الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 04:48

دروب سايت عن وثائق: شركة ميتا حذفت أكثر من 90 ألف منشور استجابة لطلبات إزالة محتوى قدمتها الحكومة الإسرائيلية

منذ 21 mins 12 April، 2025
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