حماس: ندعو النقابات والاتحادات العمالية بالعالم لجعل يوم العمال غدا يوما عالميا للضغط لوقف العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 23:24

حماس: ندعو النقابات والاتحادات العمالية بالعالم لجعل يوم العمال غدا يوما عالميا للضغط لوقف العدوان على غزة

منذ 1 ساعة 30 April، 2025
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