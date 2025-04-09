ترامب اعلن تعليق الرسوم الإضافية “المتبادلة” لـ 90 يومًا مع استثناء الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125% ردا على بكين، واعادها الى نسبة 10% بالنسبة الى بقية دول العالم، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية (…)، أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري”، مضيفا أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” بالنسبة للدول الأخرى، “نظرا لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية