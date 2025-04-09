وزارة المالية الصينية : فرض رسوم جمركية اضافية بنسية 84% على السلع الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 15:14

وزارة المالية الصينية : فرض رسوم جمركية اضافية بنسية 84% على السلع الأميركية

منذ 59 mins 9 April، 2025
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