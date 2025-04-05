صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”: فيديو “نيويورك تايمز” لمقتل 15 مسعفًا في رفح قبل أسبوعين يتعارض مع رواية الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 11:22

صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”: فيديو “نيويورك تايمز” لمقتل 15 مسعفًا في رفح قبل أسبوعين يتعارض مع رواية الجيش “الإسرائيلي”

منذ 29 mins 5 April، 2025
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