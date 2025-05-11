سماع دوى انفجارات غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2025 - 01:52

سماع دوى انفجارات غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 6 mins 11 May، 2025
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