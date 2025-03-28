إنجاز طبّي غير مسبوق في لبنان يسجّل لمستشفى الرسول الأعظم (ص)

في خطوة تُعد إنجازًا طبيًا متقدّمًا، سجّل مستشفى الرسول الأعظم – مركز بيروت للقلب سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان، حيث نجح فريق طبي متخصص ذو خبرة عالية في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام أحدث التقنيات الجراحية الهجينة المتقدمة (Hybrid Operating Room).

إنجاز نوعي يرفع معايير العلاج الجراحي، مما يعزز فرص تحسين نتائج المرضى الذين يعانون من حالات مماثلة على مستوى لبنان والمنطقة.

الأخصّائي في جراحة القلب والشرايين في مستشفى الرسول الأكرم الدكتور خليل جواد يوصف هذا الإنجاز

العملية تمت بتعاون بين الدكتور علي رباح (أخصائي في كهرباء القلب)، ما هي التحديات التي واجهها الفريق الجراحي؟

هذا الإنجاز يؤكد التزام مستشفى الرسول الأعظم – مركز بيروت للقلب بتقديم أحدث الحلول العلاجية والجراحية وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، كيف انعكس هذا العمل الجراحي على الصعيد الصحي والطبي بالنسبة للمستشفى؟

المصدر: موقع المنار