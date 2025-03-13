مريض “يدخل التاريخ”.. يخرج من المستشفى بقلب اصطناعي بالكامل

أصبح رجل في الأربعينيات من عمره أول شخص يغادر المستشفى مزودا بقلب اصطناعي بالكامل، حسبما أعلنه مستشفى سانت فينسنت في سيدني حيث أجريت العملية.

وعانى المريض فشلا قلبيا حادا وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم، قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب حقيقي في مارس، وفي نوفمبر، خضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من نوعها تجرى في أستراليا.

وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في فبراير، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به في مارس.

وقال المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، مما يعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية، وأضاف أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى، من دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.

وكان البريطاني بيتر هيوتن هو أول مريض خضع لعملية زرع قلب صناعي دائم وتوفي بعد سبع سنوات من إجرائه عملية اعتبرت سبقا طبيا عالميا حينها وتوفي يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني يونيو/حزيران 2000.

وتوقع الأطباء أن يعيش هيوتن بضعة أسابيع عندما تم زرع المضخة التي تعمل ببطارية في عملية استغرقت 14 ساعة وكان القلب الصناعي المسمى غارفيك 2000 وهو من صنع شركة غارفيك للقلب ومقرها نيويورك، موصولا بسلك يمر عبر رقبته ويخرج خلف أذنه. ومن هناك كان يمر سلك إلى منظم وبطارية كان يحملهما على حزامه.

وحطم هيوتن يوم 11 أغسطس/آب 2004 الرقم القياسي بالنسبة لمريض يعيش بجهاز مساعد للقلب، بعد أن ظل حيا لمدة 1513 يوما.

المصدر: مواقع